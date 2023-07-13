В аварії з автомобілем і потягом троє людей загинули на місці, ще одна дитина згодом померла в лікарні

На Чернігівщині автомобіль виїхав на залізничну колію попри заборонні сигнали та потрапив під потяг: троє людей, зокрема дитина, загинули на місці, ще одна дитина згодом померла в лікарні.

Як повідомила прес-служба «Укрзалізниці», аварія сталася 12 липня. Водій автомобіля знехтував правилами дорожнього руху та попри заборонні світлові та звукові сигнали продовжив рух через залізничний переїзд. Як наслідок сталося зіткнення з приміським потягом, що прямував за маршрутом Чернігів – Ніжин.

Як повідомив департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, водій автомобіля 1991 року народження, його дружина 1994 року народження, дитина 2014 року народження загинули на місці, а дитина 2021 року народження від отриманих травм померла в лікарні.

«Суспільне» з посиланням на лікарів повідомляє, що дитину доставили до лікарні в стані клінічної смерті. Лікарі проводили реанімаційні заходи, але близько опівночі 12 липня вона померла.

В «Укрзалізниці» наголосили, що Світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно.