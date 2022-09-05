На території скверу встановили кам'яний пам'ятник з написом українською та польською мовами

У Чорткові відкрили сквер на честь польського президентського подружжя Леха та Марії Качинських, які трагічно загинули в Смоленській авіакатастрофі у 2010 році. Таким чином місцева влада вирішила вшанувати загибле подружжя, яке завжди підтримувало Україну.

Відкриття скверу відбулось у неділю, 4 вересня, повідомила прес-служба Тернопільської обласної військової адміністрації. В цей же день відзначали 500-річчя з дня заснування Чорткова.

«Смоленська катастрофа – це і українська трагедія. Адже в авіатрощі українці втратили справжнього друга нашої держави. Президент Лех Качинський завжди підтримував незалежну України, вірив у її перспективу і лобіював інтереси українців на міжнародній арені», – зазначив голова ОВА Володимир Труш.

На території скверу встановили кам'яний пам'ятник з написом «ці дуби посаджено для вшанування пам'яті польської президентської пари Леха та Марії Качинських, полеглих за вільну Польщу та вільну Україну 10 квітня 2010 року».

Зазначимо, що президент Польщі Лех Качинський та його дружина Марія Качинська загинули в 2010 році у авіакатастрофі неподалік Смоленська. Тоді неподалік військового аеродрому розбився польський урядовий літак, на борту якого були 96 людей, в тому числі, й президентське подружжя.

У квітні цього року Польщі після ретельного розслідування звинуватила Росію у загибелі Леха та Марії Качинських.