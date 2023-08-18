Заборона діє на всій території громади

У Чорткові на Тернопільщині заборонили гучно слухати музику та співати в громадських місцях. Рішення про заборону прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чортківської міської територіальної громади. Пов'язано воно з тим, що зараз в Україні триває війна і гучна музика не доречна під час воєнного стану.

Засідання комісії відбулося в п'ятницю, 18 серпня, повідомляють в Чортківській міській раді. Під час нього члени ухвалили рішення про заборону гучної музики на території громади на час дії воєнного стану.

Відповідно до прийнятого положення, заборонено не лише гучну музику, але й гучні співи. Також музику чи пісні не можна буде транслювати з використанням звуковідтворювальної апаратури. Члени комісії рекомендували, щоб в будь-яких громадських місцях, ресторанах, парках, зупинках власники та відвідувачі дотримувалися тиші.

Однак до рішення додали одне виключення, згідно з яким гучну музику можна буде транслювати. Якщо заходи з відтворенням пісень, мелодій погодила Тернопільська обласна військова адміністрація, то тоді ця заборона не діятиме. Також комісія рекомендувала правоохоронцям Чортківського районного відділення поліції контролювати виконання заборони.