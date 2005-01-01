У CONIFA обурилися через скандал із футбольною командою угорців Закарпаття

Команда Karpatalja перемогла у футбольному турнірі сепаратистів

CONIFA назвала заклики перевірити команду Karpatalja та дискваліфікувати її гравців «драконівськими». У організації повідомили, що їм стало відомо про позицію Федерації Футболу України та міністра сім’ї та спорту Ігоря Жданова, які закликали правоохоронців розібратися у ситуації, пише Мукачево.net.

Відтак, у Конфедерації незалежних футбольних асоціацій (CONIFA) наголосили у своїй заяві-відповіді, що вони є «політично нейтральною добровільною благодійною організацією, зареєстрованою у Швеції», а федерація «не займає жодної позиції щодо політичного статусу її членів».

Крім того, у CONIFA наголошують, що як їм відомо, «гравці, адміністрації та офіційні представники команди Karpatalja ніколи не висловлювали жодних сепаратистських настроїв чи намірів». Також у конфедерації заявляють, що Karpatalja «має давню історію, яка охоплює подвійну спадщину регіону, прапор команди та логотип містить обидва прапори, команда носить українські та угорські кольори на полі».

Також у заяві CONIFA наводять цитату її генерального секретаря Саша Дьюркоп. «У CONIFA викликало занепокоєння заклики допитати гравців з команди Karpatalja. CONIFA також розглядає пропозицію ФФУ дискваліфікувати гравців Karpatalja як драконівські методи. Ми вважаємо, що кожен має мати право представити свою ідентичність через футбол. CONIFA підтримує гравців Karapatalja та слідкуватиме за розвитком подій. Ми закликаємо міністра Жданова та ФФУ переглянути свою позицію».

Нагадаємо, що в Україні розгорівся скандал через участь команди під назвою Karpatalja, що перекладається з угорської як Підкарпаття і на своєму прапорі позначає місцевість сучасного Закарпаття, у турнірі невизнаних та самопроголошених республік та територій, в якому також брали участь команди Північного Кіпру, Абхазії, представники окупованих Росією районів Донеччини та Луганщини.

СБУ почала перевірку за фактом участі футбольної команди із Закарпаття в чемпіонаті світу серед команд з невизнаних держав у Лондоні.

Згодом у Закарпатській ОДА заявили, що усі гравці команди нібито є громадянами Угорщини, які зрідка відвідують родичів на Закарпатті.

CONIFA – федерація футбольних асоціацій створена 2013 року. До неї входять збірні невизнаних держав, залежних територій, національних меншин, народів які не мають власних держав, мікронацій, а також збірних, які не входять до складу ФІФА.

Федерація організовує «КОНІФА Кубок світу з футболу», який вперше пройшов у 2014 році в місті Естерсунд, Швеція.