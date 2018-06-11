В Закарпатській ОДА розповіли подробиці про місцеву сепаратистську футбольну команду

Команда з представників угорської меншини Закарпаття здобула перемогу на футбольному чемпіонаті світу серед невизнаних країн і територій

У Закарпатській обласній державній адміністрації спростували інформацію про участь громадян України в складі футбольної команди Kárpátalja (перекладається з Угорської мови як «Закарпаття») у футбольному чемпіонаті невизнаних держав (CONIFA) в Лондоні.

«У цій команді є сім гравців - вихідців із Закарпаття. Кілька з них колись грали у футбольних клубах Закарпатської області, в тому числі у ФК “Говерла”. Зараз жоден із них не є гравцем жодного закарпатського клубу. Усі вони – громадяни Угорщини», – повідомив «Громадському радіо» прес-секретар Закарпатської ОДА Ярослав Галас.

За його словами, кілька гравців Kárpátalja зрідка відвідують родичів на Закарпатті. Після приїзду до України з ними буде проведена бесіда в управлінні Служби безпеки України.

Джерела «Громадського радіо» повідомили, що кілька членів команди мали повернутися в Україну, та через те, що ситуація набула такого резонансу, ще ніхто з них не перетнув державний кордон.

Представник Закарпатської ОДА також додав, що вважає неприйнятним використання українського прапора на гербі футбольної команди Kárpátalja.

Нагадаємо, що СБУ почала перевірку за фактом участі футбольної команди із Закарпаття в чемпіонаті світу серед команд з невизнаних держав у Лондоні. До слова, цей футбольний клуб став переможцем турніру. за участю закарпатських футболістів у турнірі для невизнаних країн у Лондоні стоїть депутат Берегівської районної ради від «Демократичної спілки угорців України» (УМДС) Тіберій Феєш. Торік він також збирав закарпатських футболістів на чемпіонат Європи невизнаних країн на Кіпрі, а цьогоріч він же повіз їх на чемпіонат світу до Лондона.