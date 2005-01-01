Голова МЗС обурився участю футбольної команди із Закарпаття у турнірі сепаратистів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розкритикував участь футбольної збірної «Закарпаття» у Чемпіонаті світу серед невизнаних і частково визнаних країн, автономій та етнічних команд. Про це він написав у Facebook.

«Я дуже люблю футбол, але мене зовсім не радують спортивні «успіхи» команди із Закарпаття. Вважаю, що правоохоронні органи мали б зустріти команду з «дружнім» прийомом на Батьківщині та запитати, звідки у них фінансування, чиєю підтримкою користуються гравці та й взагалі поставити ще багато запитань», — заявив Клімкін.

Як писав ZAXID.NET, футбольна команда із Закарпаття перемогла на сепаратистському чемпіонаті світу. У заявці команди Karpatalya було чимало гравців з області які виступають за угорські клуби, граючи в сусідній країні з угорськими паспортами.

За участю закарпатських футболістів у турнірі для невизнаних країн у Лондоні стоїть депутат Берегівської районної ради від «Демократичної спілки угорців України» (УМДС) Тіберій Феєш. Торік він також збирав закарпатських футболістів на чемпіонат Європи невизнаних країн на Кіпрі, а цьогоріч він же повіз їх на чемпіонат світу до Лондона.