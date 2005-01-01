У CША створили найпотужніший суперкомп'ютер у світі

В національній лабораторії Оук-Ридж, штат Теннессі, при міністерства енергетики США створили надпотужний суперкомп’ютер Summit. Про це повідомляє NV.ua з посиланням на MIT Technology Review.

Як повідомляється, продуктивність Summit становить до 200 петафлопс. Машина здатна обчислювати 200 млн млрд операцій з плаваючою комою на секунду.

«Для порівняння: те що нова машина може зробити в одну мить, кожна людина на Землі має робити щосекунди протягом 305 днів», – йдеться в повідомленні.

Summit більш як удвічі перевищує потужність китайського суперкомп’ютера Sunway TaihuLight (93 петафлопс). Вчені мають намір використовувати Summit для пошуку можливих зв’язків між генами і раковими захворюваннями, а також для кліматичного моделювання, аби збільшити точність прогнозів погоди.

Суперкомп’ютери зокрема використовують для розробки воєнних технологій.