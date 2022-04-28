Сквер Героїчного Маріуполя розташований у Ґданську на перехресті вулиць Партизанів і Матері Польки

Міська рада польського Ґданська присвоїла одному із скверів міста назву «Героїчного Маріуполя». Це рішення місцеві депутати ухвалили одноголосно, повідомив офіційний сайт Ґданська в четвер, 28 квітня.

«Ґданські депутати ухвалили постанову, згідно з якою сквер на перехресті вулиць Партизанів і Матері Польки отримав назву Героїчного Маріуполя… Ініціатива викликала схвальні відгуки як з боку міської влади, так і всіх депутатів, тому вдалося швидко підготувати проект та поставити його на голосування», – сказано в повідомленні.

З пропозицією такого жесту під час однієї із сесій міськради Ґданська у березні виступив мер Маріуполя Вадим Бойченко, який тоді через онлайн-зв’язок виступив перед місцевими депутатами. Її відразу підтримали місцеві депутати.

В обґрунтуванні до постанови про надання скверу імені Героїчного Маріуполя депутати міськради Ґданська прирівняли Маріуполь до грецьких Фермопіл і польського Вестерплатте, які також героїчно протистояли переважаючим силам загарбників.

«Місто вже стало легендою, символом відчайдушного опору злочинній агресії. Ми захоплені відвагою захисників Маріуполя, які захищають своє місто, батьківщину та всі дорогі нам європейські цінності. Ми віримо в їхній успіх. Ми всі з Маріуполя», – наголосили в постанові місцеві депутати.

Як зазначила агенція «Укрінформ», від початку російської агресії проти України у Польщі вже з’явилися публічні місця, які перейменовано на честь українського опору російським загарбникам. Зокрема, на початку квітня міська рада Познані прийняла рішення про надання одному зі скверів міста назви Захисників України 2022 року. Своєю чергою влада у Кракові в середині квітня прийняла рішення назвати один із міських скверів іменем Вільної України.