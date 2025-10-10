На облаштування блоку витратили понад 4 млн. доларів

У Львівській дитячій лікарні святого Миколая відкрили новий операційний блок на шість операційних з сучасним обладнанням. На нього витратили понад 4 млн доларів. Тепер спеціалісти лікарні зможуть проводити понад 20 тисяч операцій на рік.

Новий операційний блок – це шість операційних, облаштованих і оснащених всього за рік завдяки підтримці міжнародних доброчинців. Тут є роботична, кардіохірургічна, трансплантаційна, нейрохірургічна, опікова та універсальна операційні. Усе обладнання відповідає світовим стандартам: автономне живлення від сонячних панелей, спеціальна вентиляційна система, що гарантує стерильність та безпеку, сучасні технології, які мінімізують ризики для дітей, повідомила у фейсбуці заступниця директора департаменту гуманітарної політики ЛМР Христина Процак.

Тепер спеціалісти зможуть проводити до 21 тисячі операцій на рік

На облаштування блоку витратили понад 4 млн доларів. Досі у лікарні було сім операційних. З початком війни навантаження на них зросло утричі. Якщо раніше у лікарні проводили 12 тисяч операцій щороку, то відтепер зможуть проводити до 21 тисячі операційних втручань.

Відкриття цього операційного блоку стало можливим завдяки шотландській організації Kids OR, американській UCAP, подружжю Ірвіна та Карен Редленерів і канадському Temerty Foundation. Вони вже допомогли облаштувати понад сотню операційних у світі.