Послугою бронювання можна буде скористатись після 18:00 11 березня

У вівторок, 11 березня, на порталі «Дія» не працюватиме послуга бронювання працівників. Обмеження діятимуть з 09:00 до 18:00, повідомили в пресслужбі компанії.

«Команда “Дії” вдосконалює взаємодію з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій для посадових осіб державних органів, які ухвалили рішення про критичність підприємств», – ідеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що роботодавці, які планують забронювати своїх працівників, можуть подати заяву завчасно або ж зробити це після відновлення послуги.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів продовжив термін дії чинних бронювань до 31 березня замість 28 лютого. Також повідомлялося, що при визначенні, чи є підприємство критично важливим, тепер враховуватимуть середню зарплату працівників за місяць. Більше про зміни правил мобілізації, відстрочки й бронювання, які набули чинності у березні, – читайте у матеріалі ZAXID.NET.