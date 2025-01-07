Вилучений у 45-річного дніпрянина ніж

У Дніпрі 45-річний чоловік поранив ножем поліцейського. Це сталося після того, як дніпрянин відмовився надати військово-облікові документи для перевірки представникам Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області у вівторок, 7 січня.

Як розповіли правоохоронці, інцидент стався вранці 7 січня на одному з вокзалів Дніпра. За попередньою інформацією, 45-річний дніпрянин посварився з працівниками ТЦК через те, що той відмовився надати свої військово-облікові документи для перевірки.

Під час конфлікту чоловік дістав з кишені ніж, яким поранив поліцейського Дніпровського районного управління поліції №1, стверджують правоохоронці. Постраждалий звернувся до лікарні за медичною допомогою.

У відомстві повідомили, що наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

45-річний чоловік також звернувся із заявою до поліції про завдання йому співробітником ТЦК тілесних ушкоджень. За цим фактом внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Зауважимо, місцеві Telegram-канал опублікували відео затримання чоловіка на вокзалі у Дніпрі. На ньому видно, як люди у військовій формі повалили на землю чоловіка. Затриманий просить перехожих про допомогу, а жінки, що були на вокзалі, вимагають правоохоронців його відпустити.

У Дніпровському обласному ТЦК та СП згодом відреагували на відео затримання на вокзалі у Дніпрі. Там заявили, що дописи та коментарі щодо інциденту здебільшого «абсолютно не відповідають дійсності і є ворожою пропагандою, або працюють на неї».

Зі слів посадовців, 45-річний дніпрянин, який порушував правила військового обліку, сам спровокував конфлікт з правоохоронцями.

«Громадянин вдався до неадекватних та агресивних дій: вирвав службове посвідчення з рук військовослужбовця та розірвав його, кричав, що він “не дурень, щоб йти воювати”. Але на цьому чоловік не зупинився і вдався до явно кримінальних насильницьких дій. Він дістав ніж та наніс поранення військовослужбовцю та поліцейському», – ідеться в повідомленні.

У відомстві зауважили, що кілька перехожих жінок літнього віку, які не бачили нападу зловмисника на поліцейського, але були свідками його затримання, намагались «агресивно врятувати» чоловіка, що призвело до товчії.

«Одна з жінок, намагаючись підняти на ноги цього чоловіка, впала разом з ним на вкритій льодом решітці дощового колектора. Як результат ”допомоги” – ”врятований” чоловік отримав травму обличчя, яку видно на оприлюднених відео», – стверджують військові.