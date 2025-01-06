Інцидент стався 5 січня в одному з мікрорайонів Камʼянця-Подільського

Поліція зʼясовує обставини ймовірного перевищення службових повноважень співробітниками ТЦК при затриманні чоловіка у Камʼянці-Подільському. Одна з очевидиць події опублікувала відео у соцмережах, в якому стверджувала, що люди у військовій формі кинули чоловіка на землю, внаслідок чого той зламав руку.

Інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталія Вінцарська розповіла ZAXID.NET, що інцидент стався у неділю, 5 січня.

«На лінію 102 надійшов виклик про те, що в одному з мікрорайонів міста стався конфлікт між чоловіками у військовій формі та перехожим, у результаті чого останній отримав тілесне ушкодження. На міце події прибула слідчо-оперативно група та “швидка”. Потерпілого госпіталізували», – зазначила вона. З власних джерел ZAXID.NET відомо, що чоловіки у військовій формі найімовірніше були співробітниками ТЦК.

Як видно на відео, яке опублікували у Telegram-спільноті «Камʼянець LIVE», потерпілий лежав на засніженому тротуарі, а біля нього стояли чоловіки у військовій формі, двоє поліцейських та перехожі. Чоловік стогнав від болю й казав, що болить рука. Пізніше підʼїхав позашляховик, з нього вийшли чоловіки у військовій формі, які намагалися підняти потерпілого, проте їх зупинили поліцейські та очевидці події.

У Facebook-спільноті «Тати Камʼянця-Подільського» опублікували відео з іншого ракурсу, на якому видно, як чоловік у військовій формі сидить на потерпілому.

У Хмельницькому обласному ТЦК та СП поки що подію офіційно не коментували. На момент публікації новини речниця установи Ангеліна Оліферук на телефонні дзвінки та повідомлення від журналістів ZAXID.NET не відповіла.

Слідчі відкрили кримінальне повадження за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості). Санкція статті передбачає до двох років виправних робіт, обмеження або позбавлення волі до трьох років. Наразі усіх причетних до злочину встановлюють.