У Рівному через сім днів після мобілізації помер 40-річний житель Львівщини Юрій Процик. Відповідно до лікарського свідоцтва, причиною смерті чоловіка стала гостра патологія, що призвела до відмирання органів. Проте рідні Юрія Процика стверджують, що виявили на його тілі сліди від побоїв. За даним фактом поліцейські розпочали досудове розслідування.

Родичка померлого Марія Процик написала на своїй сторінці у Facebook, що 16 жовтня 2024 року брата її чоловіка Юрія Процика затримали в місті Новояворівськ і відвезли у військову частину Львова. Наступного дня він зателефонував батькам і повідомив, що його та ще близько 20 чоловіків везуть у Рівне.

«18 жовтня розмова була вже дещо дивною, але ще не викликала підозр. Проте на ранок 19 жовтня розмова вже явно була у стані марення, незвʼязне мовлення, часом відірване від реальності. Батькам вдалося з'ясувати, що він закритий у якомусь приміщенні зі ще одним чоловіком, який повідомив їх точну локацію: м. Рівне, вулиця Коцюбинського, 1. Уже після 15:00 того ж дня звʼязок обірвався», – йдеться у дописі.

Марія Процик зазначає, що 20 жовтня Юрій так і не вийшов на звʼязок, тому наступного дня його батьки поїхали у військову частину А-7019, де їм повідомили, що їхнього сина там немає, його перевели в іншу частину або він втік.

«Батьки у стані шоку повернулися додому. 22 жовтня почали власноруч обривати лінії усіх лікарень Рівного. Зʼясували, що Процик Юрій Михайлович поступав до приймального відділення Рівненського наркологічного диспансеру, але згодом був переведений у Рівненську обласну клінічну лікарню імені Юрія Семенюка, відділення інтенсивної терапії. 23 жовтня батькам зателефонували з лікарні і повідомили, що він помер 22 жовтня о 18:00. Причин не називали, сказали, що повідомлять після судмедекспертизи», – додала Марія Процик.

У понеділок, 28 жовтня, у пресслужбі поліції Рівненщини повідомили, що після мобілізації 40-річний житель Львівщини тричі тікав із військової частини у Рівному. 18 та 19 жовтня чоловіка затримували та повертали до місця служби, а 20 жовтня близько 05:00 його госпіталізували у спеціалізований заклад через алкогольний делірій (ред. – психоз, пов'язаний зі зловживанням алкоголем).

«Наступного дня через погіршення стану пацієнта доправили до Рівненської обласної клінічної лікарні, де він 22 жовтня близько 19:30 помер у реанімації. Відповідно до лікарського свідоцтва, попередньою причиною смерті стала поліорганна недостатність, гострий геморагічний панкреатит і панкреоз. Проте наразі очікуються результати судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті», – зазначила речниці поліції області Марія Юстицька.

25 жовтня до поліції звернулася 61-річна жителька Львівської області й заявила, що виявила різні ушкодження на тілі 40-річного сина, яке після проведення розтину доставили додому для поховання. Про сліди ймовірних побоїв свідчать синці на тілі загиблого на фото, оприлюднених Марією Процик.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) й наразі встановлюють усі обставини події.