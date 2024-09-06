Донька загиблого звернулася до представника омбудсмена в Закарпатській області

У середу, 4 вересня, у Свалявській міській лікарні помер мобілізований. Омбудсмен Дмитро Лубінець ініціював відкриття кримінальної справи через побиття чоловіка, що призвело до його смерті. Натомість у Закарпатському ТЦК та СП стверджують, що мобілізованому стало зле дорогою у навчальний центр і він помер від інфаркту в лікарні.

Як написав Дмитро Лубінець у Telegram 5 вересня, до його представника на Закарпатті звернулася донька загиблого та повідомила про незаконне, на її думку, затримання працівниками ТЦК та СП батька та побиття, що призвело до його смерті.

«Цей випадок потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування. Нині відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) внесені до ЄРДР. З метою з'ясування всіх обставин справи, я скерував запит до Генерального прокурора», – заявив омбудсмен.

Він також зазначив, що у разі виявлення порушень, вимагатиме притягнення до відповідальності винних посадовців, незалежно від їхніх звань чи рангів.

У п’ятницю, 6 вересня, на допис Дмитра Лубінця відреагували у Закарпатському ТЦК та СП. Там розповіли, що 28 серпня мобілізували чоловіка, якого затримала поліція за п’яні розбірки з його співмешканкою. Закарпатця доставили в Мукачівський РТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних і після проходження військово-лікарської комісії відправили до навчального центру.

«1 вересня під час транспортування команди до навчального центру громадянин звернувся до супроводжуючих військовослужбовців зі скаргами на погіршення самопочуття. Його було госпіталізовано до КНП “Свалявська міська лікарня”. На жаль, 4 вересня громадянин помер в лікарні. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок природного захворювання (ішемічний інфаркт лівої півкулі головного мозку) та не пов'язана з травматичними подіями», – зазначили в Закарпатському ТЦК та СП.

Після інциденту керівники Закарпатського обласного центру комплектування та соцпідтримки домовилися взаємодіяти з представником омбудсмена в Закарпатській області Андрієм Крючковим.