Скандальне затримання в Луцьку відбулося у суботу, 14 вересня

Державне бюро розслідувань зʼясовує обставини ймовірного перевищення службових повноважень поліцейськими при затриманні 22-річного студента в Луцьку. Потерпілий стверджує, що після відмови надати для перевірки військово-облікові документи, його душили та силоміць одягнули в кайданки. Водночас у поліції зазначають, що хлопець ігнорував законні вимоги та намагався втекти.

Як розповіла ZAXID.NET речниця територіального управління ДБР у Львові Тетяна Муравель, 16 вересня студент із Луцька написав заяву про незаконне затримання співробітниками поліції і ТЦК. Потерпілий розповів телеканалу «Аверс», що 14 вересня йшов по вулиці Клима Савура в навушниках, коли почув зі спини фразу: «Стій, куди тікаєш?». Після цього його нібито оточили поліцейські та працівники ТЦК, які, за його словами, не представились, зухвало себе поводили, ставили провокативні питання та під час затримання притиснули до землі за шию, через що він не міг дихати. Після цього 22-річного хлопця відвезли у поліцейське відділення й склали протокол за злісну непокору.

У середу, 18 вересня, на офіційному сайті поліції Волині прокоментували ситуацію та повідомили, що під час спілкування 22-річний лучанин у категоричній формі відмовлявся предʼявити поліцейським документи, намагався втекти, штовхався і не виконував законної вимоги правоохоронців. Студента затримали та доставили в Луцьке районне управління поліції для встановлення особи, де пізніше склали протокол за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП.

Також поліція опублікувала відео інциденту, на якому видно, що студент відмовляється предʼявляти свої документи, стверджує, що йому 12 років, і декілька разів намагається втекти. Втім, відеозапис неповний і моменту затримання на ньому немає.

Водночас у місцевому Telegram-каналі опублікували відео очевидців, де видно, що один із поліцейських дійсно повалив студента на землю та притиснув його шию коліном. Наразі у відкритому доступі відеозапису немає, оскільки його, ймовірно, видалили.

Наразі слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.