Депутатка Дніпровської міськради Євгенія Дитятковська відштовхнула активістку

У середу, 23 жовтня, під міською радою Дніпра між депутаткою Євгенією Дитятковською та активісткою руху «Гроші на ЗСУ», дружиною військовослужбовця Ганною Матвієнко стався конфлікт. Під час того, як активістка зробила зауваження щодо роботи депутатки, остання штовхнула Матвієнко в обличчя. Про це повідомили низка ЗМІ та Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, громадські активісти прибули до приміщення Дніпровської міської ради під час проведення чергової сесії для спілкування з депутатами.

Згодом у мережі з’явилось відео, на якому видно, як учасниця акції звертається до 70-річної депутатки Дитятковської зі запитанням, чи збільшать депутати фінансування армії, чи далі будуть під дудкою Філатова (ідеться про мера Дніпра Бориса Філатова – ред.) Після цього депутатка відчинила вікно машини й заявила на камеру активіста, який знімав поруч, що «особисто дала мільйон», а потім штовхнула активістку, що стояла навпроти неї, в обличчя.

Як розповіла в коментарі «Суспільному» Ганна Матвієнко, вона підійшла до автомобіля Євгенії Дитятковської, щоб висловити своє незадоволення роботою депутатки.

«Я з відкритих джерел дізналася, що вона замішана потенційно в корупційних скандалах з закупівлями медикаментів, і уточнила скільки і яким чином вони з чоловіком накрали коштів. Пані Дитятковська назвала мене скотиною, це пряма цитата, на відео це чутно. Ніякого фізичного впливу не було, а вона мене відштовхнула рукою, дала ляпаса» — сказала активістка.

Натомість депутатка Євгенія Дитятковська заявила, що відштовхнула активістку, бо та порушувала її особистий простір.

«Так, я не витримала, я перепрошую. Покажіть мою руку, вона дуже маленька. Вона лізла у моє вікно і я ось так її рукою. Я не мала права так нервувати й реагувати, це так. Але іноді образи доходять до апогею», – сказала Євгенія Дитятковська. Вона також назвала неправдивою інформацію про її причетність до корупційних скандалів.

У Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомили, що розпочали розслідування щодо умисного вчинення насильницьких дій депутаткою. Якщо провину депутатки доведуть, їй загрожуватиме штраф або виправні роботи.

Правоохоронці додали, що окрім інциденту з депутаткою, вони також розпочали кримінальне провадження щодо перешкоджання роботі журналіста. Повідомляється, що 23 жовтня співробітник КП міськради не допускав журналіста до сесійної зали та зачинив у сусідньому приміщенні.

Нагадаємо, 13 жовтня ZAXID.NET повідомив про інцидент в Дніпрі за участі гендиректора відомої української фірми з виробництва вікон Steko Сергія Положая та представників ТЦК та СП. Положай, якого військові зупинили для перевірки документів, назвав їх «чортами», «мразями» та «галімими ТЦКашниками». Посадовець також заявив, що його начебто хотіли посадити у бус ТЦК та мобілізувати.