У Дніпрі невідомі в супермаркеті взяли візок, повантажили на нього термінал IBox і зникли з ним у невідомому напрямку. Про це 11 сепрня повідомляє «Дніпро оперативний».

Інцидент трапився у магазині «Сільпо» на вулиці Юрія Кондратюка. Про подію в поліцію заявив охоронець магазину, якому не вдалося наздогнати грабіжників.

За його словами, люди зайшли до магазину в чорному одязі (в чорних кепках і футболках) і захисних масках. Вони швидко підбігли до терміналу і повантажили його у продуктовий візок.

Згодом переклали вкрадене у білий мікроавтобус Volkswagen і зникли у дворах житлового масиву «Покровський».

Дніпровська поліція і представники мережі супермаркетів «Сільпо» інцидет поки що не коментували