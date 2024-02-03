Маєтки реконструювали за допомогою 3D-технологій

У Києві відбулась прем'єра історичного документального фільму Акіма Галімова, в якому відтворили давні українські палаци. Фільм став частиною циклу «Українські палаци. Золота доба».

Документальний проект мав на меті показати історії життя та діяльності власників українських палаців, розповісти про долю маєтків, яким вдалося зберегтись до наших часів, а також відтворити будівлі, які уже зруйновані.

Над фільмом працювали історики, архітектори з 3D реконструкцій та фахівці VFX, завдяки яким вдалося з високою точністю відтворити екстер'єри та інтер'єри втрачених маєтків, а також розповісти їхню історію.

У циклі «Українські палаци. Золота доба» глядачі дізнаються історії 8 українських палаців та їхніх власників: громадського та культурного діяча Василя Тарновського та його палацу в Качанівці Чернігівської області, у якому розміщувалась кімната-музей із найбільшою в світі колекцією українських старожитностей, а також Леопольда Кеніга – цукрозаводчика, який володів палацом у Шарівці Харківської області. У циклі глядачі побачать історію маєтку в місті Сколе Львівської області, який збудували брати Герман, Бернхард і Альберт Гредлі. Родина Гредлі була власником міжнародної компанії по обробці та продажу деревини, а в Європі прославилась як постачальники паркету для Букінгемського палацу.

На жаль, деякі з палаців, історії яких увійшли до циклу, наразі перебувають у потенційній небезпеці: будинок у Новоолександрівці на березі Каховського водосховища, палац у Шарівці, що під Харковом, палац-садиба Курісів в Одеський області. Решта палаців розташовані далеко від зони бойових дій.

Родина землеробів Фальц-Фейнів виділила зі свого земельного банку 30 тисяч гектарів для створення природного заповідника «Асканія Нова», а їхній палац в Гаврилівці Херсонської області був настільки розкішним, що його центральний хол прикрашав великий акваріум. Документальний цикл розповість історію палацу в Курісовому Одеської області збудованого в неомавританському стилі, замок-палац в Жовкві гетьмана і воєводи Станіслава Жолкєвського, побудованого за тогочасними передовими технологіями, а також палац в Ізяславі Хмельницької області, яким володіла Барбара Сангушко – представниця давнього роду Сангушків.

Проект «Українські палаци. Золота доба» був реалізований за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Робота над ним триває уже майже три роки.