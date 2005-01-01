У дорожньо-транспортній пригоді в Городку загинув водій мопеда

Унаслідок ДТП водій загинув на місці пригоди

Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 10 червня. О 13:30 житель м. Городок в’їхав у бетонну огорожу. Від отриманих травм 41-річний чоловік загинув на місці пригоди.

«Керуючи мопедом марки Spark SP 150 S-17 по вул. Скітник у м. Городок, поблизу будинку №3, водій не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу, внаслідок чого отримав травми від яких помер на місці події», – йдеться у повідомленні департаменту з цивільного захисту ЛОДА.

Причин та обставини події встановлюються.