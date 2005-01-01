У Львові на вул. Стуса автомобіль в’їхав у металевий паркан

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Львові на вул. Стуса, 53 близько першої години ночі.

Автомобіль ВАЗ 2109 в’їхав у металеве обгородження будівельного майданчика. Водій автомобіля різко звернув убік, аби уникнути зіткнення з іншим автомобілем, який виїжджав із вул. Липова Алея і здійснював розворот, та в’їхав у металевий паркан.

Усі фото Патрульної поліції Львівщини

«За попередньою інформацією, ДТП сталася через те, що водій автомобіля ВАЗ не обрав безпечної швидкості та не врахував дорожньої ситуації», – повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Львівщини.

Унаслідок ДТП ніхто не постраждав. На водія складено протокол за ст. 124 КУпАП та усі відповідні матеріали.