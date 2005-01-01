У ДТП під Львовом постраждали п’ятеро людей

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 11:504900

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У ДТП під Львовом постраждали п’ятеро людей
фото Ігоря Зінкевича
На трасі Львів – Самбір – Ужгород у селі Оброшине трапилась ДТП

Вночі у середу, 6 червня, приблизно о 23:20 на трасі Львів – Самбір – Ужгород у селі Оброшине, що неподалік Львова, трапилась ДТП, унаслідок якої постраждали п’ятеро людей.

Як повідомляє Нацполіції Львівщини, зіткнулись авто Opel Insignia, за кермом якого був 39-річний львів’янин, та Renault Kangoo, яким керував 27-річний львів’янин. Унаслідок ДТП постраждали обоє водіїв, у яких виявили садна, забої та гематоми. Також у ДТП постраждали троє пасажирів Renault Kangoo.

У ДТП постраждав водій та троє пасажирів Renault Kangoo

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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