У ночі на понеділок, 17 січня, у Дрогобичі з вікна сьомого поверху випав 35-річний місцевий мешканець. Чоловік загинув на місці.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що інцидент трапився близько опівночі. У Дрогобичі на вул. Стрийській з вікна власної квартири на сьомому поверсі випав 35-річний чоловік. Внаслідок падіння з висоти він отримав важкі травми і загинув на місці.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ з приміткою «самогубство». Тіло скерували на експертизу.