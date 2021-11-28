Молода жінка загинула у Львові після падіння з 15 поверху
Суспільство — Марта Когут, 0 0
0 0
До теми
У неділю увечері, 28 листопада, з 15 поверху львівсього будинку випала молода жінка і загинула на місці. Поліція встановлює особу загиблої та обставини її смерті, повідомили ZAXID.NET у прес-службі.
Нещасний випадок трапився близько 17:00. За попередньою інформацією поліції, дівчина випала з балкону загального користування останнього поверху будинка на вул. Чукаріна на Сихові.
Особа загиблої ще не встановлена. Правоохоронці перевіряють чи мешкала вона у тому будинку. На вигляд загиблій жінці 20-30 років.
Новина доповнюється...
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
ZAXID.NET