У неділю увечері, 28 листопада, з 15 поверху львівсього будинку випала молода жінка і загинула на місці. Поліція встановлює особу загиблої та обставини її смерті, повідомили ZAXID.NET у прес-службі.

Нещасний випадок трапився близько 17:00. За попередньою інформацією поліції, дівчина випала з балкону загального користування останнього поверху будинка на вул. Чукаріна на Сихові.

Особа загиблої ще не встановлена. Правоохоронці перевіряють чи мешкала вона у тому будинку. На вигляд загиблій жінці 20-30 років.

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