Трагічний інцидент стався на вул. Івасюка у Львові

У неділю, 14 листопада, на вул. Івасюка у Львові 53-річна жінка випала з вікна квартири на п’ятому поверсі та загинула.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що інцидент стався близько 14:00 на вул. Івасюка. З вікна квартири на п'ятому поверсі випала 53-річна місцева мешканка. Від отриманих травм львів'янка загинула на місці події.

За фактом трагедії поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбиство) ККУ з приміткою «самогубство».