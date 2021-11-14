З вікна п’ятого поверху в Новояворівську випала 63-річна жінка
Від отриманих травм жінка загинула
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Вранці у неділю, 14 листопада, з вікна п’ятого поверху житлового будинку у Новояворівську випала 63-річна жінка. Від отриманих травм вона загинула. Про це ZAXID.NET повідомили у Нацполіції Львівщини.
Як попередньо встановили правоохоронці, приблизно о 10:00 з п'ятого поверху житлового будинку у Новояворівську випала 63-річна жінка. Інцидент трапився поблизу вулиці Івана Франка.
Відомо, що жінка була не місцевою мешканкою, вона жила у одному з сіл Яворівського району, а у Новояворівськ приїхала в гості.
Обставини події встановлюють правоохоронці.
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