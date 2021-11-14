Вранці у неділю, 14 листопада, з вікна п’ятого поверху житлового будинку у Новояворівську випала 63-річна жінка. Від отриманих травм вона загинула. Про це ZAXID.NET повідомили у Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, приблизно о 10:00 з п'ятого поверху житлового будинку у Новояворівську випала 63-річна жінка. Інцидент трапився поблизу вулиці Івана Франка.

Відомо, що жінка була не місцевою мешканкою, вона жила у одному з сіл Яворівського району, а у Новояворівськ приїхала в гості.

Обставини події встановлюють правоохоронці.