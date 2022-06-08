У вівторок, 7 червня, у Дрогобицьку центральну лікарню №1 у важкому стані потрапив 73-річний чоловік, якого за стопу вкусила змія. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області. Стан потерпілого – стабільно важкий.

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає мешканців області бути обережними та уважними під час відпочинку у лісі чи на природі:

Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть;

У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів;

Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Для прогулянки у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.

У випадку укусу змії в жодному разі не можна накладати джгут та припікати місце укусу. Потрібно обробити рану антисептиком, прикласти лід, випити таблетку від алергії і якнайшвидше звернутися до медичного закладу. Там лікування буде симптоматичним.

Додамо, що на Львівщині небезпечною є тільки одна змія – гадюка звичайна. Після її укусу виживають у 99,5% потерпілих. Гадюка не нападає на людей і може вкусити, якщо на неї наступили або злякали.