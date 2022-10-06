Це вже третя ексгумація на місці колишньої тюрми

На території колишньої катівні НКВС на вулиці Стрийській у Дрогобичі віднайшли ще 24 останки жертв більшовицького терору. Їх перепоховають на Полі скорботи, як у попередні роки.

«Цих людей свідомо та жорстоко страчували. У них виявлені кульові поранення та розтрощені черепи. В основному це люди молодого та середнього віку. Ці 24 невинно убієнних наших земляків, є продовження столітньої історії потужної московської машини – "знищити Україну і все українське"», – наголосив голова Дрогобицької РДА Степан Кулиняк.

Пошуковими роботами займається комунальне підприємство ЛОР «Доля». Його фахівці припускають, що віднайдені тіла – це закатовані українці, які виступали проти радянської окупаційної влади, та діячі ОУН-УПА 1944-1945 років.

фото Дргобицької міськради

Як повідомляє Дрогобицька міськрада, розкопки на території колишньої катівні проводили у 2018-2019 році, тоді знайшли 78 останків жертв політичних репресій. Частину пошукових робіт не вдалося виконати через те, що під час розкопок деякі останки були під силовим кабелем «Львівобленерго». Після всіх погоджень цього року розкопки продовжили.

Тюрму на вул. Стрийській радянська влада влаштувала у 1939-1941 роках. За припущеннями істориків, там енкаведисти замордували понад 1200 осіб. Зараз там меморіальний комплекс «Тюрма на Стрийській». У 1991 році на Полі скорботи перепоховали 486 останків, віднайдених на території катівні. Це закатовані та розстріляні представники інтелігенції – вчителі, лікарі, науковці, священики та активна молодь.