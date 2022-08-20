Дрогобицька міськрада у четвер, 18 серпня, ухвалила рішення про затвердження проекту землеустрою та передачу в постійне користування земельної ділянки, яку раніше самовільно використовувала громада храму Іова Почаївського (УПЦ МП) Дрогобицько-Самбірській єпархії Православної Церкви України. Про це повідомляє прес-служба Дрогобицької міськради.

Рішення ухвалене на заяву Управління Дрогобицько-Самбірської Єпархії Православної церкви України.

На ділянці площею 0,6042 га на вул. Трускавецькій, 56 у Дрогобичі була церква московського патріархату (церква Іова Почаївського). У травні на засіданні спеціальної комісії у Дрогобицькій міській раді повідомили настоятелю Миколі Мандзюку, що церква не має належних документів ані на землю, ані на будівлю. Тож громада перейшла до ПЦУ – тут заснували гарнізонний храм імені Петра Сагайдачного. Як інформував ZAXID.NET, тоді священики УПЦ МП винесли з церкви все цінне майно.

Громада церкви Іова Почаївського на вул. Трускавецькій, 56 у Дрогобичі була заснована у березні 1991 року, а церкву тут будували у 1994-2006 роках.