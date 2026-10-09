Хлопця знайшли мертвим у сквері поблизу дому

У Дрогобичі на Львівщині знайшли мертвим 16-річного підлітка, студента місцевого коледжу.

Трагедія сталася у ніч на 6 жовтня. Хлопця знайшли повішеним у сквері неподалік будинку, де він проживав. Відомо, що загиблий був сиротою з багатодітної сім’ї. Його та ще двох братів виховувала бабуся.

У поліції Львівщини ZAXID.NET підтвердили факт трагедії, зазначивши, що сім’я не перебувала на обліку соціальних служб як проблемна. За попередніми даними, на тілі підлітка не виявили ознак насильницької смерті. За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ з приміткою «самогубство».