Водолази підняли зі стебницького озера тіло 31-річного чоловіка

СуспільствоОрися Шиян, 18 листопада52230

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Водолази підняли зі стебницького озера тіло 31-річного чоловіка
Тіло загиблого з водойми виймали львівські водолази

18 листопада у водоймі Стебника на Львівщині виявили тіло утопленика. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець.

Водолази Львівської центральної рятувально-водолазної служби проводили пошукові роботи в ставу у місті Стебник. Тіло утопленика підняли на поверхню.

фото Центральної рятувально-водолазної служби Львівської області

Загиблий — 31-річний місцевий мешканець. Причини та обставини смерті встановлюватимуть фахівці.

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