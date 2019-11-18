Водолази підняли зі стебницького озера тіло 31-річного чоловіка
Суспільство — Орися Шиян, 18 листопада52230
Тіло загиблого з водойми виймали львівські водолази
18 листопада у водоймі Стебника на Львівщині виявили тіло утопленика. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець.
Водолази Львівської центральної рятувально-водолазної служби проводили пошукові роботи в ставу у місті Стебник. Тіло утопленика підняли на поверхню.
фото Центральної рятувально-водолазної служби Львівської області
Загиблий — 31-річний місцевий мешканець. Причини та обставини смерті встановлюватимуть фахівці.
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