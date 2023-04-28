У дронах Shahed знайшли німецьку технологію, вкрадену Іраном майже 20 років тому

У дронах Shahed-136 виявили двигун, стоврений за німецькою технологією, вкраденою майже 20 років тому. Про це повідомляє CNN із посиланням на британську організацію Conflict Armament Research.

CAR дослідила компоненти 20 іранських безпілотників і боєприпасів в Україні, близько половини з яких – Shahed-136. Двигун був розроблений іранською компанією Oje Parvaz Mado Nafar, більш відомою як Mado. У грудні минулого року компанія потрапила під санкції Великої Британії, США та Європейського Союзу.

Дослідники CAR виявили маркування Mado на ковпачках свічок запалювання в двигунах безпілотника, а також послідовності серійних номерів, які використовує Mado. Таку саму послідовність серійних номерів також помітили слідчі ООН, які вивчали атаки безпілотників на Саудівську Аравію, ймовірно, здійснені союзниками Ірану у Ємені, а також ракетні атаки на Абу-Дабі минулого року.

Двигун виробництва Mado MD-550 має німецьке походження

Аналітик CAR Таймур Хан розповів CNN, що іранські системи БПЛА постійно вдосконалюються і модернізуються і довели, що вони стають дедалі точнішими з точки зору систем наведення і націлювання, а також можливостей протидії глушіння. Конструкція двигуна свідчить, що протягом років Іран докладав значних зусиль для придбання західних технологій для своїх безпілотників і ракет, незважаючи на широкомасштабні міжнародні санкції.

У 2006 році Іран незаконно придбав двигуни для безпілотників німецької компанії Limbach Flugmotoren. Три роки по тому іранський інженер Юсеф Абуталебі оголосив, що його компанія створила двигун для БПЛА. За даними CAR, компанія, схоже, намагалася приховати свою роль у створенні дронів Shahed. Розслідувачі виявили, що оригінальні серійні номери на компонентах безпілотників, знайдених в Україні, були стерті, очевидно, з метою приховати їхнє походження.

Серед інших західних компонентів, придбаних і скопійованих Іраном – частини ракет чеського виробництва. Таймур Хан каже, що Іран придбав західні компоненти і технології для своєї програми БПЛА, скориставшись відсутністю прозорості ланцюжка поставок, що робить ідентифікацію компонентів критично важливим методом у вдосконаленні експортного контролю і санкційних механізмів.

СNN пише, що доходи від продажу сотень безпілотників Shahed-136 Росії, ймовірно, будуть реінвестовані в подальше вдосконалення галузі. Існує також ймовірність того, що Росія використає свою співпрацю з Іраном для розвитку власного потенціалу військових безпілотників.