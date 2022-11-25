Інформацію щодо ступеня пошкодження об'єктів росіянам здають люди на місцях

Виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук стверджує, що багато інформації, яку росіяни використали для атаки на енергетичні об’єкти України, було доступно в Інтернеті ще до війни. Про це він розповів в ефірі телемарафону, пише NV.ua.

Крім того, за словами Сахарука, багато хто працював в українській енергетиці та навчався в Україні, а зараз працює в Росії, тому знайти когось, хто знає, як працює українська енергосистема, нескладно.

Інформацію щодо ступеня пошкодження об'єктів, які атакували окупанти, росіянам здають люди на місцях.

«Думаю, працюють люди на місці, дивляться і, можливо, фотографують чи просто усно доповідають, що трапилося. Тому що ті об'єкти, що не добили, вибачте за сленг, є об'єктами наступних атак», – сказав він.

Як інформував ZAXID.NET, у середу, 23 листопада, російські окупанти випустили 67 крилатих ракет по об'єктах критичної інфраструктури України, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Сили оборони знищили 51 крилату ракету та 5 дронів-камікадзе типу «Ланцет».

Президент Володимир Зеленський розповів, що внаслідок російських атак на енергетичні об’єкти 11 областей України опинилися повністю без світла.

Сьогодні стало відомо, що орієнтовно за один-два дні всіх користувачів в Україні мають знову перевести з аварійних на планові відключення світла.