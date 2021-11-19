Водія і одного пасажира забрали в лікарню, ще одну людину медики не врятували

У Тернополі поблизу аеропорту трапилася смертельна аварія. Від зіткнення легкового автомобіля і фури загинув 25-річний чоловік. Водія і ще одного пасажира швидка допомога забрала в лікарню.

ДТП трапилося 18 листопада близько 17:30 на дорозі Тернопіль - Підволочиськ поблизу міського летовища. Легковий автомобіль Volkswagen Jetta їхав у лівій смузі, але через швидкість не встиг загальмувати і врізався в вантажівку, яка саме повертала вліво.

«За словами водія легкового автомобіля, він рухався дорогою за позашляховиком марки Toyota. В якийсь момент кросовер різко змінив напрям руху, перелаштувавшись у праву смугу дороги. Саме в цей момент водій Volkswagen Jetta побачив перед собою вантажівку DAF, яка стояла з увімкненим лівим покажчиком повороту. Чоловік спробував уникнути удару, але не встиг і в'їхав лівою частиною іномарки у вантажівку», – повідомляє поліція Тернопільської області.

Від удару на місці загинув пасажир – 25-річнйи чоловік. А водій та інший пасажир, який сидів за водійським кріслом, вижили. Їх з різними травмами медики швидкої допомоги доправили в реанімаційні відділення лікарень. Правоохоронці зареєстрували справу за фактом ДТП за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).