Аварія трапилась на трасі Броди – Тернопіль поблизу Суховолі

Унаслідок зіткнення двох авто біля села Суховоля на Золочівщині постраждали троє людей. Із травмами різного ступення їх госпіталізували в Бродівську міську лікарню.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, ДТП трапилась ввечері у пʼятницю, 30 вересня, поблизу села Суховоля. На трасі Р-39 Броди – Тернопіль зіткнулися автомобіль ВАЗ 2111 та Ford C-Max.

На місце події для деблокування водіїв та пасажирів авто виїхали рятувальники з бродівської пожежної частини. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць та гідравлічного домкрату деблокували двох потерпілих із автомобіля ВАЗ 2111 та відключили акумулятори авто.

Унаслідок ДТП постраждало троє людей. Їх із травмами середнього ступеня важкості госпіталізували у Бродівську міську лікарню.