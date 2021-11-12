У 18-річного водія мотоцикла травми обличчя, його 16-річна пасажирка – загинула

У Тячівському районі 18-річний водій мотоцикла Verta зіткнувся із Mercedes, за кермом якого перебував 29-річний водій. Внаслідок аварії загинула 16-річна дівчина, яка була пасажиркою мотоцикла. Поліція встановила, що обидва водії були тверезими.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, ДТП сталася зранку у п’ятницю, 12 листопада, у селі Вільхівці Тячівського району. Інформацію про аварію правоохоронці отримали від медиків близько 9:00. Попередньо поліцейські встановили, що водій мотоцикла Verta не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем Mercedes. Машина рухалася в попутному напрямку, її 29-річний водій саме намагався повернути ліворуч.

«Внаслідок удару двох осіб з мотоцикла перекинуло через автомобіль. Водій Verta отримав травми обличчя, його 16-річна пасажирка загинула на місці автопригоди. Обидва водії були тверезими», – уточнюють у прес-службі поліції.

Правоохоронці встановлюють остаточні причини ДТП. Наразі відомо, що мотоцикл не мав навіть номера.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Винуватцю ДТП загрожує до 8 років тюрми.