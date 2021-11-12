У лобовому зіткненні двох автівок біля Дрогобича постраждали два водії
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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11 листопада в селі Добрівляни Дрогобицького району у лобовому зіткненні двох автомобілів травмувалися обоє водіїв. ДТП трапилася о 09:30.
За кермом Skoda Fabia був 28-річний самбірчанин. Автомобілем Opel Corsa кермувала 31-річна мешканка Дрогобицького району.
«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Skoda Fabia не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з Opel Corsa», – повідомили у поліції Львівщини.
Внаслідок ДТП двоє водіїв отримали травми, їх шпиталізували.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).
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