11 листопада в селі Добрівляни Дрогобицького району у лобовому зіткненні двох автомобілів травмувалися обоє водіїв. ДТП трапилася о 09:30. За кермом Skoda Fabia був 28-річний самбірчанин. Автомобілем Opel Corsa кермувала 31-річна мешканка Дрогобицького району. «Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Skoda Fabia не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з Opel Corsa», – повідомили у поліції Львівщини. Внаслідок ДТП двоє водіїв отримали травми, їх шпиталізували. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).

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