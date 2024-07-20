Аварія сталась на автодорозі Ковель – Любомль 20 липня

На Волині внаслідок зіткнення автомобілів Audi та ВАЗ загинула жінка. Як повідомила пресслужба поліції Волинської області, аварія сталась по обіді у суботу, 20 липня, на автодорозі Ковель – Любомль.

Наряд групи реагування патрульної поліції, який патрулював неподалік місця ДТП, надав першу допомогу травмованим. На місці також працювали медики швидкої допомоги.

За даними поліції, наразі відомо про одну загиблу жінку. Співробітник групи реагування патрульної поліції області Сергій Пікалюк розповів у коментарі «Суспільному», що загиблу затисло в авто. Попередньо унаслідок аварії травмувались ще дві жінки та троє дітей, їх доставили до лікарні.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції та рятувальники. Рух транспорту регулюють поліцейські, він не ускладнений, зазначили в поліції Волині.

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