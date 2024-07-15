Постраждалі мають важкі травми

На Тернопільщині поблизу Чорткова п'яний водій КамАЗ допустив зіткнення з легковим автомобілем. В результаті ДТП ушкодження отримав чоловік та хлопець, обоє жителі Львівщини. Постраждалі мають важкі травми.

Автопригода трапилася о 22:52 14 липня на в'їзді в село Більче-Золоте Чортківського району. Водій вантажівки КамАЗ з причепом при зустрічному роз’їзді не дотримався бокового інтервалу та допустив наїзд на автомобіль Geely MK. Легкове авто відкинуло на узбіччя. Очевидці ДТП викликали поліцію та швидку допомогу, а також допомогли вибратися постраждалим з понівеченого автомобіля.

Правоохоронці, які прибули на місце події, з’ясували, що аварія сталася з вини водія вантажівки. «У чоловіка відібрали зразки для встановлення алкоголю в крові. За попередньою інформацією, водій вантажівки перебував у стані алкогольного сп'яніння», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 15 липня.

У результаті аварії тілесні ушкодження отримали двоє пасажирів з легкового авто – 20-річний та 14-річний жителі Львівської області. Водій Geely MK та водій КамАЗ поранень не зазнали.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей). Винуватцю аварії загрожує до 3 років ув’язнення з конфіскацією водійського посвідчення.