Смертельна аварія сталася в селі Томашівці Калуського району

Смертельна аварія сталася 14 липня в селі Томашівці Калуського району. 49-річний водій Mersedes напідпитку з’їхав з дороги та зіткнувся з бетонною електроопорою. Внаслідок ДТП його пасажир – 47-річний мешканець Львівщини – від отриманих травм помер на місці, ще одного пасажира госпіталізували з численними травмами.

Як розповіли в поліції Івано-Франківської області 15 липня, аварія сталася напередодні о 14:00 у Войнилівській громаді. Mersedes Benz керував 49-річний мешканець Львівської області. На повороті з гравійної дороги він виїхав за межі проїжджої частини і зіткнувся з бетонною електроопорою.

«Окрім водія, в салоні іномарки було двоє пасажирів. 47-річний мешканець Львівщини, який сидів на задньому сидінні, від отриманих травм помер на місці ДТП. 60-річний пасажир, що сидів на передньому сидінні, отримав тілесні ушкодження та доставлений до Калуської ЦРЛ», – інформують правоохоронці.

За кермом водій був напідпитку – експертиза показала 1,6 проміле алкоголю, його затримали.

За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого, мешканцю Львівщини загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.