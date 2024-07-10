Аварія сталася на трасі Стрий – Ізварине, неподалік села Кам’янки

У середу, 10 липня, неподалік села Кам’янки Підволочиського району, що за 30 км від Тернополя, сталася ДТП за участі двох вантажівок, автобуса та двох легкових автомобілів. В аварії постраждали шестеро людей.

Як повідомили у поліції Тернопільської області, вранці на трасі Стрий – Ізварине, за 30 км від Тернополя, зіткнулися Renault Duster та вантажівка Iveco. Поки екіпаж патрульної поліції оформляв ДТП, на дорозі утворився затор. Черги на проїзд очікував рейсовий автобус Vanhool, в якому перебувало близько 40 пасажирів, та позашляховик Kia Sportage.

До лікарні потрапили водій автопотяга, неповнолітній пасажир та водій Kia Sportage, двоє пасажирів автобуса та пасажир вантажівки

«У цей момент дорогою рухався автопотяг MAN. Його водій не встиг загальмувати й вантажівка врізалася в Kia Sportage. Позашляховик за інерцією вилетів на смугу зустрічного руху та врізався у вантажівку Citroën, а автопоїзд, своєю чергою, протаранив ще й фуру та автобус», – розповіли поліцейські.

До лікарні потрапили водій MAN, неповнолітній пасажир та водій Kia Sportage, двоє пасажирів автобуса та пасажир вантажівки Citroën. Інформацію про ДТП поліція вносить до Єдиного реєстру досудових розслідувань.