Водій автомобіля Honda, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги в русі автобусу

Внаслідок ДТП у селі Раківчик, що за 12 кілометрів від Коломиї постраждало четверо пасажирів автомобіля Honda та один пасажир рейсового автобуса. Потерпілі в аварії отримали тілесні ушкодження. Їх доправили у в Коломийську центральну районну лікарню. Про аварію у п'ятницю, 13 серпня, повідомив телеканал НТК.

На автодорозі Н-10 у Раківчику, Коломийського району, водій автомобіля Honda, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги в русі автобусу Богдан, який їхав головною дорогою.

У результаті зіткнення чотири пасажири автомобіля Honda та один пасажир автобуса отримали тілесні ушкодження, вони доправлені в Коломийську ЦРЛ.

У прес-службі поліції Івано-Франківської області підтвердили факт ДТП та пообіцяли найближчим часом надати подробиці аварії.

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