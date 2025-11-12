Після інциденту Наталія Іваницька викликала поліцію

У Дубні між начальницею управління освіти Наталією Іваницькою та міським головою Василем Антонюком виник конфлікт через відсутність опалення у дитсадку №7. Посадовиця стверджує, що під час суперечки мер штовхнув її, тож вона звернулася із заявою до поліції. Водночас Василь Антонюк заявив, що такого інциденту не було й назвав усе вигадкою.

Наталія Іваницька повідомила про подію на своїй фейсбук-сторінці у вівторок, 11 листопада. Посадовиця написала, що прийшла до мера із матерями вихованців дитсадка №7, аби зʼясувати причини відсутності опалення. За її словами, на поставлене запитання Василь Антонюк схопив її вище ліктя правої руки та штовхнув до дверей зі словами «Йди геть!».

«Свідками цьому були чотири матері. Насправді в мене був шок, особливо коли він почав це заперечувати перед представниками поліції… Мені надали медичну допомогу, адже розпочалась тахікардія, підвищився тиск, стало нудити, почався тремор і сильна сухість у роті», – зазначила Наталія Іваницька.

Відео інциденту також опублікували у соцмережах.

Після цього посадовиця звернулася до поліції із заявою за фактом хуліганства та поширення неправдивих чуток. Речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька підтвердила ZAXID.NET, що Наталія Іваницька дійсно подала відповідну заяву, наразі триває перевірка.

з допису Наталії Іваницької

69-річний міський голова Дубна Василь Антонюк у коментарі «Суспільному» заперечив факт конфлікту та заявив, що це «вигадка на рівному місці».

«Людина просто придумала собі історію і захотіла цим самим показати свою цінність у даній ситуації. З моєї сторони не було нічого. Якщо я взяв, вибачте, людину під руку, то лише для того, щоб запропонувати звільнити кабінет, бо мав термінову нараду. Ніякого інциденту не було. Це просто вигадка на рівному місці», – сказав мер.

Додамо, що Василь Антонюк народився 13 листопада 1955 року в селі Гориньград Рівненського району. У 1982 році закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю «інженер-механік». Міський голова Дубна з листопада 2010 року. На місцевих виборах 2020 року переобраний на посаду, здобувши понад 59 % голосів виборців.

Наталія Іваницька очолює управління освіти Дубенської міської ради з 2021 року. До призначення працювала у сфері освіти, бере участь у професійних заходах і тренінгах для керівників навчальних закладів міста.