Владислав Сухляк очолює Здолбунівську міську раду з 2020 року

Міський голова Здолбунова Владислав Сухляк, якого підозрюють у корупційній схемі на 10 тис. доларів, отримав надбавку за вислугу років. Посадовець майже рік не виконував обовʼязки через розслідування у справі про земельну махінацію, проте у квітні 2025-го через суд поновився на посаді.

У середу, 20 серпня, під час чергової сесії Здолбунівської міськради відбувся розгляд питання про встановлення Владиславу Сухляку надбавки за вислугу років. Рішення підтримали 17 депутатів, ще четверо – не взяли участі у голосуванні.

Відомо, що стаж служби Владислава Сухляка в органах місцевого самоврядування складає пʼять років, відповідно, він отримуватиме 15% надбавки.

Нагадаємо, що влітку 2024 року Здолбунівського міського голову Владислава Сухляка спільно з двома співучасниками викрили на отриманні 11 350 доларів хабаря. За даними слідства, зловмисники вимагали та отримали неправомірну вигоду за передачу земельної ділянки в довгострокову оренду підприємцю. 10 тис. доларів мав отримати голова громади, а решту – співучасники.

31 липня 2024 року Владислава Сухляка відсторонили від виконання обовʼязків на період розслідування, проте 10 квітня 2025 року він поновився на посаді через Рівненський міський суд.

Про Владислава Сухляка відомо наступне: народився 17 березня 1983 року в Рівному. Наразі проживає в селі Біла Криниця Рівненського району. Має вищу освіту. Із 2014 по 2019 роки очолював Здолбунівську центральну районну лікарню, а у 2020 році балотувався на посаду голови Здолбунівської міської ради від партії «Європейська Солідарність» й здобув перемогу.