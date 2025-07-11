Давида Дідуха зі спільником викрили на корупційній схемі 24 лютого 2025 року

Виконувач обовʼязків голови Костопільської міської ради Давид Дідух, якого підозрюють у корупційній схемі на 1,3 млн грн, мобілізувався до лав ЗСУ. У травні посадовець повернувся до роботи після тримісячної перерви, а ввечері 10 липня повідомив, що це був його останній робочий день і він їде на полігон.

«Відчуття доволі філософське. Думаю, 11 липня розпочнеться трохи незвичне життя. Все одно за час перебування на посаді ти звикаєш до одного ритму, одних розкладів, а коли ти вже йдеш у ЗСУ – полігон, потім – життя десь там на Сході України. Я думаю, буде цікавий період також», – розповів у відеозверненні Давид Дідух.

Посадовець анонсував свою мобілізацію ще 29 червня. Тоді він зауважив, що «в умовах великої війни прийняв важливе рішення – йти служити в Збройні сили України». Водночас він не назвав підрозділу чи бригади, куди планує долучитися.

На період відсутності Давида Дідуха його обовʼязки виконуватиме керуюча справами виконавчого комітету Лілія Шульжук. Вона вже відповідала за напрями освіти, архітектури, землеустрою та апарат ради. Тепер до її відповідальності також перейдуть сфери фінансів, медицини та мобілізаційної роботи.

Як раніше інформував ZAXID.NET, мера Костополя Давида Дідуха та депутата Костопільської міськради Олександра Білера викрили на земельній махінації 25 лютого 2025 року. За інформацією ДБР, посадовці домовились із підприємцем про безкоштовну передачу у їхню власність ділянки вартістю 1,3 млн грн, а натомість пообіцяли допомогти із затвердженням необхідної йому документації у міськраді.

Коли приватний нотаріус підготував документи щодо відчуження 0,38 га землі на користь підконтрольній меру людині, правоохоронці затримали всіх причетних до злочину та оголосили їм підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі).

Після того, як подія набула суспільного резонансу, Давид Дідух заявив 28 лютого на своїй сторінці у фейсбуці, що сам себе відсторонює від повноважень і йде у довготривалу відпустку. 30 квітня, після тримісячної перерви, у Костополі відбулась сесія міськради, на якій був присутній Давид Дідух. Він заявив, що 11 депутатів висловили йому недовіру.

«Я поставив на голосування в порядку денному проєкт рішення про висловлення мені недовіри, який набрав 11 голосів. Цим підтвердилися мої слова, що мого відсторонення не відбудеться, оскільки депутати цього не підтримують, а просто деякі політичні сили штучно розганяють цю тему в мережі», – розповів ZAXID.NET Давид Дідух.

За словами мера Костополя, суд не відсторонював його від посади, проте наклав деякі обмеження, через які він не міг раніше повернутися на роботу. Давид Дідух також додав, що «судовий процес впливає на виконання обовʼязків лише в тому, що іноді змушує відволікатися від життєдіяльності громади на вирішення особистих питань».

Додамо, що 36-річний Давид Дідух виконує обовʼязки міського голови Костополя з лютого 2023 року після звільнення Євгенія Денисюка. До призначення на посаду він був підприємцем, а у 2020 році на місцевих виборах балотувався одночасно на посаду міського голови Костополя і в депутати міської ради, був обраний депутатом.

У серпні 2021 року на позачерговій сесії депутати Костопільської міськради відправили Давида Дідуха у відставку з посади секретаря. Як повідомляє місцева громадська організація «Костопільщина 21 століття», у квітні 2022 року Дідух через суд поновився на посаді, а міськрада мусила виплатити йому зарплату за пропущений період. У жовтні 2024 року Давид Дідух звільнив усіх своїх заступників і заявив, що сам виконуватиме їхню роботу.