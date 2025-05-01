Давида Дідуха викрили 24 лютого після передачі документів щодо відчуження земельної ділянки

Виконувач обовʼязків голови Костопільської міської ради Давид Дідух, якого підозрюють у корупційній схемі на 1,3 млн грн, повернувся до роботи після тримісячної перерви. Раніше посадовець заявив, що сам себе відсторонює від повноважень і йде у довготривалу відпустку. Втім після сесії міськради, яка відбулася у середу, 30 квітня, Давид Дідух знову очолив громаду.

Як раніше інформував ZAXID.NET, мера Костополя Давида Дідуха та депутата Костопільської міськради Олександра Білера викрили на земельній махінації 25 лютого 2025 року. За інформацією ДБР, посадовці домовились із підприємцем про безкоштовну передачу у їхню власність ділянки вартістю 1,3 млн грн, а натомість пообіцяли допомогти із затвердженням необхідної йому документації у міськраді.

Коли приватний нотаріус підготував документи щодо відчуження 0,38 га землі на користь підконтрольній меру людині, правоохоронці затримали всіх причетних до злочину та оголосили їм підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі).

Після того, як подія набула суспільного резонансу, Давид Дідух заявив 28 лютого на своїй сторінці у Facebook, що сам себе відсторонює від повноважень і йде у довготривалу відпустку. Замість нього тимчасово виконувала обовʼязки керуюча справами виконавчого комітету Костопільської міськради Лілія Шульжук.

У середу, 30 квітня, після тримісячної перерви у Костополі відбулась сесія міськради, на якій був присутній Давид Дідух. Він заявив, що 11 депутататів висловили йому недовіру.

«Я поставив на голосування в порядку денному проєкт рішення про висловлення мені недовіри, який набрав 11 голосів. Цим підтвердилися мої слова, що мого відсторонення не відбудеться, оскільки депутати цього не підтримують, а просто деякі політичні сили штучно розганяють цю тему в мережі», – розповів ZAXID.NET Давид Дідух.

За словами мера Костополя, суд не відсторонював його від посади, проте наклав деякі обмеження, через які він не міг раніше повернутися на роботу. Давид Дідух також додав, що «судовий процес впливає на виконання обовʼязків лише в тому, що іноді змушує відволікатися від життєдіяльності громади на вирішення особистих питань».

Додамо, що 36-річний Давид Дідух виконує обовʼязки міського голови Костополя з лютого 2023 року після звільнення Євгенія Денисюка. До призначення на посаду Давид Дідух був підприємцем. У 2020 році на місцевих виборах він балотувався одночасно на посаду міського голови Костополя і в депутати міської ради та став депутатом.

У серпні 2021 року на позачерговій сесії депутати Костопільської міськради відправили Давида Дідуха у відставку з посади секретаря. Як повідомляє місцева громадська організація «Костопільщина 21 століття», у квітні 2022 року Дідух через суд поновився на посаді, а міська рада мусила виплатити йому зарплату за пропущений період. У жовтні 2024 року Давид Дідух звільнив усіх своїх заступників і заявив, що сам виконуватиме їхню роботу.