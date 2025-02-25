Давида Дідуха затримали 24 лютого після передачі документів щодо відчуження земельної ділянки

Правоохоронці викрили виконувача обовʼязків голови Костопільської міської ради Давида Дідуха та депутата Олександра Білеру на корупційній схемі. Посадовці домовились із підприємцем про безкоштовну передачу землі вартістю 1,3 млн грн, а натомість пообіцяли допомогти із затвердженням необхідної йому документації у міськраді. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили 25 лютого у Державному бюро розслідувань, в.о. мера діяв у змові з депутатом, який обіймає посаду головного інженера з охорони та захисту лісу філії «Ліси України». За даними слідства, посадовці вимагали хабар від місцевого підприємця у вигляді безоплатної передачі землі площею 0,38 га, ринкова вартість якої становить понад 1,3 млн грн.

«За це підозрювані допомогли підприємцю затвердити у міській раді та її органах детальні плани територій, зміну цільового призначення інших земельних ділянок бізнесмена, а також у присвоєння адрес об’єктам будівництва та нерухомості на його землях», – зазначають у ДБР.

Детективи не уточнюють імен та прізвищ фігурантів справи. Проте, як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, йдеться про очільника Костополя Давида Дідуха.

За інформацією анонімного Telegram-каналу «Штірліц», посадовець діяв спільно із Олександром Білером, який у вільний від депутатства час працює в філії Костопільського лісового господарства.

У понеділок, 24 лютого, приватний нотаріус підготував документи щодо відчуження земельної ділянки на користь підконтрольній меру людині. Після цього правоохоронці затримали всіх учасників злочину.

Виконувачу обов'язків міського голови та депутату оголосили підозру в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до дванадцяти років тюрми із конфіскацією майна.

Додамо, що 36-річний Давид Дідух виконує обовʼязки міського голови Костополя з лютого 2023 року після звільнення Євгенія Денисюка. До призначення на посаду Давид Дідух був підприємцем. У 2020 році на місцевих виборах він балотувався одночасно на посаду міського голови Костополя і в депутати міської ради та став депутатом. У серпні 2021 року на позачерговій сесії депутати Костопільської міськради відправили Давида Дідуха у відставку з посади секретаря. Як повідомляє місцева громадська організація «Костопільщина 21 століття», у квітні 2022 року Дідух через суд поновився на посаді, а міська рада мусила виплатити йому зарплату за пропущений період. У жовтні 2024 року Давид Дідух звільнив усіх своїх заступників і заявив, що сам виконуватиме їхню роботу.