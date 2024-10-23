Давид Дідух перебуває на посаді з лютого 2023 року

Виконувач обовʼязків голови Костопільської міської ради Давид Дідух заявив про позбавлення своїх заступників усіх повноважень. Таке рішення посадовець аргументував тим, що його заступникам «заважає виконувати роботу їхня приналежність до певних фракцій». Про це йдеться в дописі Давида Дідуха у Facebook від 22 жовтня. У коментарі ZAXID.NET він уточнив, що заступники не звільнені, а позбавлені впливу на напрями, які були за ними закріплені.

«Допоки не буде знайдено спільної мови у важливих питаннях життєдіяльності громади, доки заступники не відокремлять “політику” від реальної роботи, вони будуть позбавлені будь-яких впливів… Найближчим часом беру на себе відповідальність за всі напрями роботи. Адже від суперечок політиків може постраждати громада», – написав Давид Дідух.

Зауважимо, що всього у голови Костопільської міськради четверо заступників:

Юрій Кузнюк від фракції ВО «Свобода», відповідальний за сферу житлово-комунального господарства та комунальної власності, а також економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності;

Сергій Герук, відповідальний за сферу культури, молодіжної політики та спорту, а також надвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;

Андрій Ткачук від фракції «Народний рух України», відповідальний за соцзахист населення та охорону здоров‘я, а також роботу Центру надання адміністративних послуг та Служби у справах дітей;

Наталія Беляновська від фракції ВО «Батьківщина», відповідальна за управління освіти, культури, молоді та спорту.

Ймовірно, передумовою для прийняття рішення про відсторонення заступників від виконання обовʼязків, стали неодноразові конфлікти між представниками різних фракцій під час сесій Костопільської міської ради. Зокрема, під час сесії 5 вересня представники влади не змогли ухвалити рішення про розподіл 22 млн грн перевиконання бюджету.

Під час позачергової сесії, що відбулася 27 вересня, це питання вирішили, проте депутати висловили недовіру двом заступникам в.о. міського голови – Юрію Кузнюку та Сергію Геруку. Зокрема, до Юрія Кузнюка виникли питання щодо непрацюючої котельні за 25 млн грн на вул. Степанська та кримінальну справу про її будівництво, про маршрутки, що не доїжджають до сіл, про відсутність генераторів на котельнях централізованої мережі теплопостачання, про занедбані очисні споруди тощо. Водночас конткретних зауважень до Сергія Герука не було.

Так, розгляд питання про звільнення двох посадовців мали розглянути 16 жовтня, проте Давид Дідух закрив сесію раніше. Через це депутати також не змогли проголосувати за безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, а також передачу вогнегасників у частину депутата-військовослужбовця Леоніда Безбаха.

«Політичні партії впливають на своїх представників (заступників міського голови) і це заважає робочому процесу в міській раді. Це призвело до того, що на сесії голосують одні проти інших. Заступники не звільнені. Вони лише позбавлені впливу на напрями, які були за ними закріплені. Тобто, поки що вони виконують мої прямі доручення і залишаються на своїх посадах», – розповів ZAXID.NET Давид Дідух.

Додамо, що 36-річний Давид Дідух виконує обовʼязки міського голови Костополя з лютого 2023 року після звільнення Євгенія Денисюка. До призначення на посаду Давид Дідух був підприємцем. У 2020 році на місцевих виборах він балотувався одночасно на посаду міського голови Костополя і в депутати міської ради та став депутатом. У серпні 2021 року на позачерговій сесії депутати Костопільської міськради відправили Давида Дідуха у відставку з посади секретаря. Як повідомляє місцева громадська організація «Костопільщина 21 століття», у квітні 2022 року Дідух через суд поновився на посаді, а міська рада мусила виплатити йому зарплату за пропущений період.