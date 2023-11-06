Такий вигляд має відремонтований дах Великої синагоги

У Дубні відремонтували дах Великої синагоги – пам’ятки архітектури місцевого значення. Ця синагога вважається однією з найбільших на заході України. Гроші на ремонт покрівлі надала єврейська організація з Франкфурта-на-Майні.

Про завершення робіт повідомила фірма «Реноме Євробуд», яка займалась ремонтом. «Протягом вересня та жовтня “Реноме Євробуд” проводили роботи з відновлення даху будівлі. За два місяці ми виконали монтаж фальцевої покрівлі, відновили цегляні арочні стіни, облаштували водозливну систему та системи блискавкозахисту», – йдеться у повідомленні.

Також фірма опублікувала відео, на якому видно результат двомісячного ремонту.

Як розповів «Суспільному» начальник відділу культури і туризму Дубенської міської ради Сергій Гавриленко, вартість робіт становила 1,4 млн грн. Ці кошти міськраді надало некомерційне товариство збереження й охорони єврейських кладовищ в Європі.

Зауважимо, що дубенська Велика синагога була збудована у ХVI столітті. Кам’яна споруда у стилі барокко заввишки 21 метр була зведена за сприяння князя Любомирського. Будівлю капітально реконструювали у XVIII та XX століттях.

Наприкінці 2018 року Дубенська міськрада повернула приміщення Великої синагоги у власність територіальної громади міста Дубно.