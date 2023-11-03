Мешканці скаржаться на поганий стан дороги з 2020 року

Рівненська обласна військова адміністрація скасувала проведення тендеру на ремонт 2 км дороги за 80 млн грн. Керівництво області вирішило обмежитись лише ямковим ремонтом, бо через війну в країні наразі «інші пріоритети».

Зазначимо, що тендер на ремонт дороги оголосив департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської ОВА 24 жовтня. Йшлося про капітальний ремонт дороги місцевого значення «Бармаки–Городище». Згідно з проектом, мали відремонтувати ділянку в 2 км від об’їзної біля Рівного до села Городище.

На неякісний стан покриття мешканці прилеглих сіл скаржились декілька років поспіль. Селяни очікували, що дорогу відремонтують за рахунок грошей «Великого будівництва», але цього так і не сталося.

Аукціон мав відбутися 6 листопада. Однак, зранку в п’ятницю, 3 листопада, голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що торги було скасовано після доповіді робочої групи «Прозорість та підзвітність» при адміністрації.

«По цій ділянці справді багато звернень громадян через аварійність дорожнього покриття. Але сьогодні інші пріоритети. Вкотре наголошую, витрати повинні наближати нас до перемоги. А про комфорт подбаємо пізніше. Жодна гривня не має йти на бруківку, благоустрій чи інші другорядні речі, доки не буде забезпечена обороноздатність», – пояснив Віталій Коваль.

За його словами, адміністрація направить спеціалістів, які проведуть ямковий ремонт найбільш аварійних ділянок дорожнього покриття.

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