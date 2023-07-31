Скільки часу триватиме ремонт переправи, наразі невідомо

На Рівненщині з вівторка, 1 серпня, перекриють частину траси M-07 «Київ-Ковель-Ягодин» неподалік Сарн. Це пов'язано з капітальним ремонтом переправи через річку Случ. Скільки часу триватимуть ремонтні роботи, наразі невідомо.

Як повідомила прес-служба Сарненської міськради об'їзд вказаної ділянки дороги відбуватиметься по трасі Т-18-11 «Клесів-Михалин-Березне». Якщо раніше проїзд цієї ділянки займав орієнтовно 20 км, то тепер, згідно зі схемою об'їзду, він становитиме близько 90 км.

Як повідомив заступник начальника Служби відновлення та інфраструктури Рівненщини Дмитро Леонтіюк у коментарі «Суспільному», ремонт переправи через річку Случ буде капітальним. Терміни виконання поки не називають, це залежатиме від погоди.

Додамо, що згідно з інформацією на сайті Prozorro, капітальний ремонт мосту обійдеться в 389 млн грн. Переможцем цього тендеру в жовтні минулого року стало ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство Автострада». Згідно з даними на YouControl, її власником є Максим Шкіль – засновник холдингу MS Capital.